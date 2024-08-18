Фармаколог предупредил об опасности приема противодиабетических препаратов

Такие лекарства, часто рекламируемые знаменитостями как средство для похудения, способны препятствовать нормальному прохождению пищи. Это может привести к нарушению перистальтики желудка и обмена витаминов и минералов, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» заведующий отделением клинической фармакологии ГКБ №52 Сергей Андреев.

«Да, действительно, он [«Оземпик» — прим. ГМ] работает, но при распространении этого на всю популяцию возникают сложные вопросы, потому что он вызывает гастростаз, то есть нарушение эвакуации нормального прохождения пищи из желудка в кишечник. Соответственно, могут развиться нарушения обмена витаминов, минералов. Могут возникнуть проблемы, связанные с рвотами из-за того, что есть нарушение эвакуации пищи из желудка. Единственный способ её эвакуировать — обратным путём. Плюс характеризуется проблемами, связанными с нарушением перистальтики. Возникали вопросы про повышение риска других более редких нежелательных реакций, связанных с применением агонистов GLP1. Несмотря на то, что известные люди, в том числе в запрещённых соцсетях, и американские дивы, и российские представительницы шоу бизнеса активно рекламируют эти препараты, к ним нужно относиться очень и очень серьёзно. Мы не знаем даже, что будет в ближайшие два-три месяца при самоназначении этих препаратов».

Ранее диетолог констатировала малоэффективность препаратов для похудения у людей, не меняющих образ жизни. Ради снижения веса необходимо корректировать пищевое поведение. В противном случае «вернётся всё то же самое». Назначение аналогов «Оземпика» при ожирении оправданно.