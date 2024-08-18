Российский препарат от инфекций оказался эффективнее зарубежного лекарства

Российский препарат, содержащий наночастицы серебра и предназначенный для лечения инфекций, оказался эффективнее популярного зарубежного антибиотика, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки. Исследование провели специалисты Томского политехнического университета вместе с коллегами из Мексики и Новосибирска.

© News.ru

Результаты исследования показали, что терапия с применением наночастиц серебра снижает активность образования биопленок. Кроме того, отечественный препарат показал себя более эффективным по сравнению с популярным зарубежным антибиотиком, — добавили в ведомстве.

Исследование проводилось среди дойных коров, у которых выявили воспаление тканей вымени. Стадо разделили на две группы, одной из которых давали зарубежный антибиотик, а второй — российскую разработку. Специалисты выявили, что после лечения животных лекарством с наночастицами серебра индекс образования биопленки снизился на 20,4%. При терапии иностранным антибиотиком наблюдался противоположный эффект.

Ранее российские исследователи разработали вакцины от рака, некоторые из которых готовы к массовому применению. Например, препарат от рака прямой и толстой кишки активирует специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ организма и помогает бороться с новообразованияи.