Врачи предупредили о риске ожирения печени из-за фруктозы

Злоупотребление фруктозой может стать причиной ожирения печени. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила диетолог Елена Соломатина

По ее словам, фруктоза не требует выброса инсулина. Из-за этого не вырабатывается особый гормон, подающий в мозг человека сигнал о сытости.

«Когда уровень глюкозы в крови повышается, мозг получает команду, что организм сыт. Это не заставляет человека искать еду, особенно сладкую», — объяснила эксперт.

В случае с фруктозой данная схема не работает, так что человек съедает большое количество сладкого, не испытывая насыщения. В итоге это чревато развитием ожирения и, в частности, ожирения печени, подытожила Соломатина.

Ранее диетолог Марина Макиша предупредила о тяжелых последствиях приема лекарств с одним фруктом. По ее словам, опасно принимать таблетки после употребления грейпфрута.