Названа ошибка при укладке, которая приводит к выпадению волос

Одни волосы заменяют другие, поэтому их выпадение — абсолютно естественный процесс. Но если вы заметили, что шевелюра заметно поредела — причиной могут быть в том числе ошибки во время укладки.

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«Распутывайте волосы, проводя щеткой или расческой от корней вниз, а не от кончиков, продвигаясь к корням — это может привести к повреждению волос и, как следствие, выпадению», — объяснила врач-трихолог Мелисса Маллам американскому изданию The Sun.

Кроме того, эксперт поделилась советом, как терять меньше волос во время сна.

«Рекомендую использовать полотенца из микрофибры, атласные или шелковые повязки для волос, а также наволочки из этих материалов», — поделилась трихолог.

Так волосы будут меньше цепляться за аксессуары и постельное белье. Специалист подчеркнула, что волосы могут восстанавливаться от восьми до десяти лет, в зависимости от типа выпадения, поэтому, если вы заметили проблему, лучше не затягивать с обращением за помощью к медикам.

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