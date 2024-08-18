Кому категорически запрещено есть арбузы

Арбуз содержит много сахара, поэтому людям с нарушением углеводного обмена, а также больным сахарным диабетом следует употреблять ягоду в маленьких количествах или вовсе отказаться от продукта. Об этом рассказала врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова.

«Арбуз содержит натуральные сахара, поэтому пациентам с нарушением углеводного обмена, [больным] сахарным диабетом следует употреблять этот продукт с осторожностью из-за его высокого гликемического индекса», — отметила Разаренова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, употребление арбуза в большом количестве также может оказывать сильную нагрузку на органы мочевыделительной системы, что плохо сказывается при заболевании почек. Кроме того, арбуз у некоторых людей может вызывать аллергическую реакцию.

Ранее сообщалось, что арбузы также нежелательно есть тем, кто собирается похудеть из-за большого количества сахара. По той же причине не стоит злоупотреблять виноградом и черешней.