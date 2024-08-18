Как без вреда для здоровья пережить магнитную бурю

На Земле началась сильная магнитная буря класса G3, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. После 18:00 по московскому времени индекс состояния геомагнитного поля превысил шесть единиц, что соответствовало уровню средней бури класса G1, далее в 20:46 минут буря достигла класса G3. Врачи предупреждают, что такие мощные геомагнитные колебания могут спровоцировать обострение хронических заболеваний у людей с сердечно-сосудистыми патологиями, мигренями и гипертонией. Как минимизировать влияние магнитной бури на здоровье читайте в материале URA.RU.

Физическая активность и питание во время магнитной бури

Врачи рекомендуют заранее подготовиться к периоду магнитной бури, чтобы минимизировать ее негативное воздействие на организм. Во-первых, стоит сократить физическую активность: интенсивные тренировки и силовые упражнения в это время могут привести к дополнительному стрессу для организма. Легкие прогулки на свежем воздухе помогут улучшить самочувствие, не перегружая сердечно-сосудистую систему.

Во-вторых, важно обратить внимание на питание. В дни магнитных бурь стоит избегать жирных и жареных блюд, которые увеличивают нагрузку на сердце. Лучше отдавать предпочтение продуктам, богатым магнием, таким как зелень, орехи и бобовые, а также свежим овощам и фруктам. Магний помогает стабилизировать нервную систему и снизить уровень стресса.

Стабилизация сна и снижение стресса

Магнитные бури могут нарушать сон и усиливать тревожность. Для минимизации этих эффектов стоит пересмотреть свои привычки. В эти дни важно следить за режимом сна и стараться ложиться спать в одно и то же время. Проветривание комнаты перед отходом ко сну и отказ от кофеина положительно скажутся на засыпании. Врачи также советуют заниматься дыхательными практиками и медитациями, чтобы успокоить нервную систему. Для уменьшения метеочувствительности важно обеспечить продолжительность сна 7-8 часов.

Рекомендации для хронически больных

Отдельное внимание врачи уделяют людям с хроническими заболеваниями. В период магнитных бурь рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы обсудить возможные изменения в приеме лекарств. Важно поддерживать водный баланс в организме, чтобы избежать обезвоживания, что может усугубить симптомы. Наличие под рукой всех необходимых медикаментов и приборов для контроля за состоянием здоровья (например, тонометра для измерения давления) поможет своевременно реагировать на изменения самочувствия.

Как пережить магнитную бурю в поездке или во время перелета

Если магнитная буря совпала с поездкой на автомобиле или перелетом, важно принять дополнительные меры предосторожности. Из-за геомагнитных колебаний может усиливаться чувство усталости и раздражительности, а длительные поездки могут усугубить ситуацию из-за изменения давления и длительного пребывания в замкнутом пространстве. Врачи советуют заранее планировать путешествия, учитывая прогнозы магнитных бурь.

Если избежать перелета невозможно, следует пить больше воды, чтобы поддерживать водный баланс, и стараться чаще двигаться в салоне самолета, чтобы избежать застоя крови. При поездках на автомобиле рекомендуется делать регулярные остановки для отдыха, проветривать салон и избегать длительного нахождения за рулем без перерывов. Это поможет сохранить концентрацию и снизить нагрузку на нервную систему.