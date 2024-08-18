Почему после абрикоса может заболеть живот

Боли в животе после употребления абрикосов могут появиться, если человек съел их слишком много. О том, какие еще причины могут вызвать дискомфорт, рассказала врач-диетолог Анна Коробкина.

«Такой эффект [боли в животе] может произойти не только с абрикосами. Болевые ощущения могут провоцировать фруктовые кислоты в составе, а также клетчатка, которые в большом количестве могут привести к избыточному газообразованию», – объяснила врач.

Диетолог отметила, что неприятные ощущения в зоне живота могут появиться еще по двум причинам: употребление фруктов на голодный желудок и наличие у человека синдрома раздраженного кишечника.

Коробкина пояснила, что в абрикосах содержатся короткоцепочечные углеводы, которые кишечник не полностью и плохо всасывает. Так, у людей с синдромом раздраженного кишечника появляется риск обострения заболеваний в виде спазмов или боли, передает championat.com.

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