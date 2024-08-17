Ребенок с редким заболеванием заговорил благодаря врачам

Ребенок смог говорить и двигаться благодаря врачам из ХМАО, сообщил Telegram-канал Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства. Девочку парализовало из-за редкой неизученной аутоиммунной болезни центральной нервной системы, у нее пропало зрение, начались проблемы с дыханием.

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"Два года назад заболела наша старшая дочь — редкой неизученной аутоиммунной болезнью центральной нервной системы. <...> Внезапно, на фоне полного здоровья, [она] потеряла зрение и ее парализовало полностью. <...> Пропала речь, начались проблемы с глотанием и дыханием. Полтора месяца мы провели с ней в реанимации, <...> врачи и медсестры отделения боролись за жизнь нашей дочери, и они победили", — поделились родители ребенка.

На седьмой день к девочке вернулась речь, у нее начали двигаться руки. Три недели ребенок находился на зондовом питании. Через 2,5 месяца девочка первая в округе получила новый препарат. Лекарство должно предотвратить рецидив болезни.

По словам родителей, их дочь — единственный ребенок в округе с таким тяжелым заболеванием. В России детей с настолько агрессивным течением болезни насчитывается не более пяти. Девочка перенесла лечение хорошо.

Ранее рязанские врачи из местного перинатального центра спасли недоношенного ребенка, которого бросила мать. Девочка находилась в медучреждении больше месяца. Она уже дышит сама, ест и набирает вес.