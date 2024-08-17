Врач предупредила об опасностях самовольного лечения травами

Доцент кафедры диетологии Юлия Онуфрийчук в беседе с RT предупредила об опасностях самовольного лечения травами.

«Лекарственные растения — это такие же лекарственные препараты, как и химические. В ряде случаев они действуют более мягко, по сравнению с химическими субстанциями, однако есть большое количество нюансов, связанных с дозировками препарата», — отметила врач.

Она уточнила, что неправильно просто так себе назначать лечение травами и принимать их на своё усмотрение. Как и любое лекарство, большинство трав нужно применять по назначению врача.

«Мы знаем, что в одной таблетке аспирина содержится 500 мг ацетилсалициловой кислоты. Этот старый известный препарат оказывает жаропонижающий и частично болеутоляющий эффект. Эта же кислота содержится в побегах малины, однако, помимо натрия салицилата, там присутствует ряд других действующих алкалоидов. В полыни горькой, которую используют для усиления выработки желудочного сока, есть спазмолитические компоненты. Полынь, с одной стороны, усиливает аппетит, а с другой — оказывает спазмолитический эффект, который действует на гладкую мускулатуру, в том числе на мочеполовую систему», — сказала врач.

Она также рассказала про наперстянку, которая является ядовитым растением.

«Это нельзя назначать самостоятельно в виде капель или настоя. Чтобы использовать наперстянку для профилактики заболеваний сердца, нужно знать дозы», — подчеркнула Онуфрийчук.

По её словам, минимум противопоказаний у брусники. Её плоды и листья обладают мочегонным действием и антисептическим эффектом, поэтому их можно использовать для профилактики инфекций у пациентов.

К безвредным можно отнести чеснок. В своё время экстракт чеснока использовали как аллохол — желчегонное средство, добавила врач.