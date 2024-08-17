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Невролог указала на самые ранние предвестники инсульта

Врач-невролог Владимир Мартынов заявил, что признаки надвигающегося инсульта могут быть заметны за несколько недель.

Невролог указала на самые ранние предвестники инсульта
© globallookpress.com

«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», – заявил врач в интервью РИА Новости.

Невролог отнес к предвестникам инсульта резкое чувство слабости, онемение в конечностях или на лице, внезапную потерю или ухудшение зрения, затруднения речи, а также сильные головные боли, потеря координации, обмороки.

Ранее «СП» писала о том, что группа учёных в ходе многолетнего исследования выяснила, что увеличивает риск развития мерцательной аритмии, которая может привести к инсульту, сердечной недостаточности или другим серьёзным сердечно-сосудистым осложнениям.

Болезни и лекарства
Владимир Мартынов