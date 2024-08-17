Невролог указала на самые ранние предвестники инсульта

Врач-невролог Владимир Мартынов заявил, что признаки надвигающегося инсульта могут быть заметны за несколько недель.

«Инсульт часто случается внезапно, но появляются первые звоночки, которые могут проявиться за несколько дней или даже недель до самого инсульта», – заявил врач в интервью РИА Новости.

Невролог отнес к предвестникам инсульта резкое чувство слабости, онемение в конечностях или на лице, внезапную потерю или ухудшение зрения, затруднения речи, а также сильные головные боли, потеря координации, обмороки.

Ранее «СП» писала о том, что группа учёных в ходе многолетнего исследования выяснила, что увеличивает риск развития мерцательной аритмии, которая может привести к инсульту, сердечной недостаточности или другим серьёзным сердечно-сосудистым осложнениям.