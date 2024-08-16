Терапевт объяснили, может ли малина заменить антибиотики

Ягоды малины не могут служить заменой антибиотиков в случаях серьезных инфекций. Об этом заявила врач-терапевт Наталия Ефимова.

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«Научные исследования показывают наличие антимикробных пептидов в малине, что позволяет ягодам проявлять действия, схожие с антибиотиками. Тем не менее при серьезных инфекциях ягоды не способны заменить антибиотики», – пояснила врач.

Ефимова также добавила, что при термической обработке полезные вещества в малиновом варенье существенно сокращаются. Даже если малину не варили, а просто засыпали сахаром, из-за высокого содержания сахара такой продукт будет малополезен. Однако в определенных случаях варенье может стать полезным дополнением к лечению, пишет РИАМО.

Напомним, врач Уланкина объяснила, почему в августе высок риск заражения COVID.