Стоматолог рассказал о влиянии стресса на зубы

Долгий стресс может негативно влиять на здоровье полости рта и привести к неприятным последствиям. Одно из них – бруксизм. Это скрежетание зубами во сне, приводящее к их стиранию, рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко, сообщает радио Sputnik.

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«Раньше в простонародье скрежетание зубами, или бруксизм, связывали с наличием гельминтов, то есть глистов. Но это неверно. Скрежетание зубами – это последствие стрессов в течение какого-то длительного промежутка времени, которое выражается в повышенной активности зубочелюстной системы во время сна», – сказал врач.

Он добавил, что стирание зубов у страдающих бруксизмом происходит в 17 раз быстрее, чем у других людей. Обычно зубы стираются к 80 годам, но с бруксизмом зубов почти нет уже годам к 30. Восстановить их можно при помощи нанокомпозитов (пломбировочные материалы последнего поколения). Из них делают накладки, которые соответствуют по физическим свойствам натуральным зубам. Однако, если стресс продолжается, то их придется восстанавливать постоянно, заключил стоматолог.