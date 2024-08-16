Врач указал на два необычных фактора риска деменции

В новом отчете о деменции, опубликованном в журнале The Lancet, были указаны два новых необычных фактора риска развития заболевания: высокий уровень холестерина после 40 лет и потеря зрения. В беседе с Huffington Post невролог, нейропсихиатр Арман Фешараки-Заде объяснил действие этих факторов.

Фешараки-Заде объяснил, что глаза — это основной орган чувств, с помощью которого человек воспринимает окружающий мир.

«Когда вы не можете ясно видеть, то с меньшей вероятностью будете тратить время на занятия, стимулирующие работу мозга, такие как головоломки, чтение или даже общение с другими людьми — а известно, что эти тренировки помогают предотвратить деменцию», — объяснил врач.

Высокий уровень холестерина, продолжил Фешараки-Заде, приводит к засорению кровеносных сосудов сердца и мозга, что может затруднить поступление кислорода в мозг и со временем привести к повреждению нейронов.

«А деменция, по сути, является итогом отмирания нейронов, поэтому это и называется нейродегенеративным процессом», — объяснил невролог.

Также в список факторов, обуславливающих риск развития деменции, входят дефицит физической активности, курение, чрезмерное употребление алкоголя, загрязнение воздуха, травмы головы, редкие социальные контакты, низкий уровень образования, ожирение, гипертония, диабет, депрессия, нарушение слуха. Согласно новому отчету в Lancet, на эти 12 факторов, а также на два новых, приходится 49 процентов случаев деменции во всем мире.

Ранее невролог Виталий Акимов назвал опасные причины потемнения в глазах при подъеме. Врач предупредил, что этот симптом может свидетельствовать о заболеваниях нервной системы: например, болезни Паркинсона, деменции с тельцами Леви, автономной дисфункции и болезни периферических нервов.