Стало известно, какая доза кофеина может привести к сердечному приступу

Постоянное употребление более 400 мг кофеина в день может повысить риск гипертонии у здоровых молодых людей, что, в свою очередь, способно спровоцировать сердечный приступ, сообщает The Sun со ссылкой на экспертов медицинского колледжа Зидус в Индии. Ученые проанализировали данные 92 здоровых людей с нормальным кровяным давлением в возрасте от 18 до 45 лет.

Отмечается, что 19,6% участников исследования потребляли более 400 мг кофеина за сутки пять дней в неделю или чаще в течение года. Это количество равно примерно четырем чашкам кофе, 10 банкам газировки или двум энергетикам.

Участники, которые злоупотребляли кофе, показали худшие результаты по выносливости: у них были повышены частота сердечных сокращений и артериальное давление после прохождения теста на лестнице. Эксперты пришли к выводу, что кофеин может увеличивать вероятность развития гипертонии и частоту сердечных сокращений, воздействуя на вегетативную нервную систему. Повышение артериального давления может стать причиной сердечных приступов, инфарктов, деменции, сердечной недостаточности и хронических заболеваний почек.

Ранее опрос NEWS.ru показал, что 37% россиян употребляют по несколько чашек кофе ежедневно. Участниками опроса стали 4694 человека. Одну чашку кофе, согласно результатам, выпивают 35% респондентов, а 20% — предпочитают чай или другие напитки.