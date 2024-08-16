Стали известны первые симптомы синдрома истощения яичников

Среди репродуктивных патологий, с которыми могут столкнуться женщины до 40 лет, есть заболевание, причины развития которого врачам до сих не до конца понятны. Речь о синдроме истощения яичников. Диагноз ставится пациенткам, чьи яичники выходят из строя раньше времени и теряют свою работоспособность.

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По словам врача-репродуктолога Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Евгения Шилина, с данной патологией чаще сталкиваются женщины, в чьем роду уже были такие же случаи. Поэтому пациенткам, чьи матери сталкивались с данным заболеванием, врач советует сдать кровь на антимюллеров гормон (АМГ). Это маркер, указывающий на овариальный резерв.

Помимо прочего, на развитие синдрома истощения яичников могут повлиять вирусные и аутоиммунные заболевания.

Заподозрить о наличии данной патологии можно по внезапному сокращению менструального цикла на несколько дней. В некоторых случаях пациентки сталкиваются с аномальными маточные кровотечениями без объективных на то причин. Позже цикл прерывается и становится нерегулярным, образуются фолликулярные кисты.

«От начала укорочения менструального цикла до полного «выключения» яичников проходит примерно 1-2 года», - рассказал Шилин в разговоре с «Газетой.ру».

Поэтому женщинам, которые строят карьеру и откладывают рождение детей на потом, при появлении данных симптомов врач посоветовал обратиться за консультацией к врачу.

Ранее британские ученые назвали несколько скрытых симптомах, которые указывают на рак яичников за несколько лет до выявления болезни. Также генетик объяснил, что чаще всего становится причиной выкидыша.

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