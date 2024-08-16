Бактериолог перечислила признаки опасного для здоровья арбуза

Врач-бактериолог Вера Сережина в беседе с "Лентой.ру" перечислила признаки продукта, покупки которого лучше избегать. По ее словам, даже самые качественные арбузы могут быть опасны, если не соблюдать правила гигиены.

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"Плоды необходимо тщательно мыть с мылом и щеткой под проточной водой перед употреблением, а разрезанные части хранить исключительно в холодильнике", - рассказала Вера Сережина.

По словам врача, уже надрезанный арбуз желательно завернуть в пищевую пленку или по возможности поместить в пищевой контейнер, чтобы арбуз не высыхал и не впитывал запахи холодильника.

"Хранить такой арбуз следует не более одного дня", - подчеркнула эксперт.

Также она перечислила признаки, при обнаружении которых от покупки арбуза следует отказаться. В частности, она посоветовала избегать точек продаж у обочин дорог, поскольку в таких местах плоды подвержены воздействию пыли, грязи и выхлопных газов.

Вера Сережина отметила, что на стихийных рынках часто продают продукцию, которая по разным причинам не допущена к реализации в официальных торговых точках. Врач предупреждает, что такие арбузы могут быть "напичканы" нитратами, пестицидами и солями тяжелых металлов.

По ее словам, арбузы должны продаваться в установленных местах торговли или на рынках, где есть лабораторный контроль, при этом арбузы должны лежать на специальных стеллажах на высоте не менее 20 сантиметров от земли. Плоды должны быть целыми, чистыми, без трещин или повреждений, через которые могут проникнуть микробы.

Ранее сообщалось, что с момента старта сезона арбузов жители Москвы уже успели купить больше 20 тысяч бахчевых.