Как продлить срок службы слухового аппарата

Слуховые аппараты — высткотехнологичные устройства, которые с каждым годом становятся прочнее и надежнее. Однако, как и любая техника, они требуют грамотного отношения и аккуратной эксплуатации. Какие действия могут навредить слуховым аппаратам — рассказал главный аудиолог и основатель сети центров СлышуВижу Никита Дикопольцев.

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Можно ли мочить слуховые аппараты

Современные слуховые аппараты — водонепроницаемые. Они не боятся пресной воды, поэтому случайное намокание не причинит устройству никакого вреда.

Если вы случайно забыли снять аппарат перед душем или попали под дождь, с устройством ничего не случится. Однако, лучше этого избегать. Несмотря на хорошую защиту от воды, слуховые аппараты остаются электронными медицинскими устройствами, которые от излишка влаги могут выйти из строя.

Мыть слуховые аппараты не нужно. А если в устройства попала вода, поместите их в специальные кейсы для сушки или обратитесь к своему аудиологу.

Можно ли спать в слуховых аппаратах

Спать в слуховых аппаратах можно, но, как правило, неудобно. Сняв слуховые аппараты перед сном, вы можете поставить их на подзарядку и, когда проснетесь, ваши устройства будут готовы к использованию.

Если вы специально не снимаете слуховые аппараты перед сном, так как утром боитесь не услышать будильник, то попробуйте носить электронные часы. Будильник в виде вибрации разбудит вас в нужное время.

Где хранить слуховые аппараты

У слуховых аппаратов есть специальные кейсы для хранения. Если в помещении есть дети или домашние животные, не оставляйте коробочку с устройствами на виду.

Можно ли носить чужие слуховые аппараты

Слуховой аппарат — это индивидуальное устройство, которое настраивается по вашей аудиограмме. Если ваши близкие попросят вас одолжить слуховой аппарат «померить» — не соглашайтесь. Если у вашего родственника потеря слуха окажется меньше, то, надев ваше устройство, он почувствует дискомфорт или может получить акустическую травму. А если усиление вашего слухового аппарата окажется недостаточным для родственника, есть шанс, что он разочаруется в слуховых аппаратах, так и не узнав, что от индивидуальной настройки зависит эффективность устройств слуха.

Как чистить слуховые аппараты

Чистка слуховых аппаратов должна проводиться строго по инструкции, которая идет к каждой конкретной модели. Ни в коем случае не пытайтесь чистить устройства, применяя подручные средства или используя силу. Если у вас нет возможности почистить слуховые аппараты по инструкции, то обратитесь в центр слухопротезирования за профессиональной помощью. Это важно, чтобы не сломать устройства.

И, конечно же, если слуховой аппарат поврежден, не нужно пытаться самостоятельно решить проблему. Вмешательства в устройство слухового аппарата могут безвозвратно его повредить.

Что еще нужно знать об эксплуатации слуховых аппаратов

Слуховые аппараты (даже водонепроницаемые) не любят морскую соленую воду. Не нужно плавать в море в слуховых аппаратах.

Современные слуховые аппараты не боятся холода. Вы можете носить ваши устройства даже в мороз, так как под шапкой сохраняется оптимальная температура.

Снимайте слуховые аппараты, если вы идете в сауну или в баню. Температура выше 45° может вывести из строя устройства слуха.

Не сушите ваши слуховые аппараты на батарее.

Помните, что у каждой конкретной модели слуховых аппаратов могут быть свои особенности эксплуатации и ухода — обязательно ознакомьтесь с ними и не пренебрегайте прописанными правилами использования.