Как выявить катаракту в домашних условиях

Туман в глазах или тусклые цвета могут свидетельствовать о начале катаракты, предупредила врач-офтальмолог Зарина Курачинова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что для выявления болезни в домашних условиях можно пройти простой тест.

Курачинова объяснила, что достаточно ответить самому себе на несколько вопросов, касающихся зрения: есть ли трудности при чтении книг или этикеток, или при рукоделии (шитье, вязании, вышивании), чувствуется ли туман в глазах и уходит ли это ощущение в очках, кажется ли, что зрение ухудшилось, есть ли пятна или мушки перед глазами. Врач уточнила, что при наличии двух и более положительных ответов рекомендуется обратиться к офтальмологу для диагностики зрения и обследования на наличие катаракты.

Для людей, находящихся в группе риска из-за семейной истории заболеваний глаз, диабета или других факторов, регулярные осмотры необходимы раз в полгода. Это позволит более тщательно контролировать состояние глаз и своевременно реагировать на любые изменения, — добавила Курачинова.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что от контактных линз можно ослепнуть за сутки. По ее словам, гипоксия роговицы в совокупности с микроорганизмами во влажной среде глаза приводит к сильному воспалению, или кератиту.

Первые признаки кератита — чувство инородного тела в глазу, покраснение белка, светобоязнь и затуманенность зрения. При появлении этих симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу и не надевать линзу на красный глаз, иначе воспаление усугубится еще сильнее и офтальмологам придется пересаживать человеку роговицу, предупредила врач.