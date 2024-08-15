Как алкоголь убивает иммунную систему человека

Наш рацион влияет на иммунитет. Поддерживать его работу помогают витамины С, D, бета-каротин, белок, цинк, пробиотики. А вот с алкогольными напитками всё наоборот.

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Один из наиболее вредных для нашей иммунной системы напитков — это алкоголь. И есть множество причин, по которым злоупотребление спиртным ослабляет иммунитет.

Прежде всего, алкоголь приводит к обезвоживанию. Это всегда плохо сказывается на иммунной системе.

Далее — алкогольные напитки негативно влияют на иммунные клетки. Часто в таких напитках содержится и сахар, причём много. Это тоже плохо для иммунитета.

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Вредит иммунитету употребление и большего количества алкоголя, чем рекомендуется. Для женщин это не более одной порции в сутки, а для мужчин — не более двух. Особенно опасны запои или тяжёлые пьянки.