Что такое эректильная дисфункция, ее меры профилактики и способы лечения

Принято думать, что у мужчин никогда ничего не болит — или, во всяком случае, они как-то выше того, чтобы обсуждать свои мужские проблемы публично и вслух. И напрасно, ведь самая главная мужская проблема (после заболевания сердца, конечно) — эректильная дисфункция. Она может возникнуть и у молодых мужчин, и она гораздо более распространена, чем вы можете себе вообразить. Одна из причин, по которой мужчины позволяют этому негативно влиять на их самооценку, сексуальную жизнь и здоровье, заключается в том, что они мало знают об этом состоянии и о том, как его можно предотвратить и решить.

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Какой средний возраст возникновения эректильной дисфункции?

Эректильная дисфункция более распространена, чем многие думают. Примерно 40% мужчин столкнутся с некоторыми проблемами к 40 годам. Старение пениса может начаться уже в конце второго десятка лет, но заметно становится обычно к 40 годам.

«С возрастом вероятность возникновения ЭД увеличивается примерно на 10% за каждое десятилетие, и серьезность проблемы также возрастает», — говорит уролог Леонид Эйдис.

Каковы основные причины эректильной дисфункции?

ЭД обычно вызывается проблемами с кровообращением в пенисе из-за затвердевания и сужения кровеносных сосудов. Это чаще всего связано с самим процессом старения, который делает гладкие мышечные клетки, выстилающие сосуды, менее гибкими. Это препятствует притоку крови, необходимому для эрекции.

«Другие условия, такие как высокое кровяное давление, диабет и сердечные заболевания, еще больше повреждают и сужают эти сосуды и являются одними из самых распространенных причин ЭД», — объясняет уролог.

Психологические причины менее распространены, чем мы думали, но чаще встречаются у молодых мужчин. Тревожность вызывает выброс адреналина, который направляет кровь к жизненно важным органам, таким как сердце, легкие и мозг, и отводит ее от менее важных частей, таких как пальцы, ноги и пенис.

Как можно предотвратить или уменьшить эректильную дисфункцию?

Для большинства мужчин улучшение ЭД означает улучшение кровообращения в пенисе. Немедленное облегчение часто требует медикаментов, увеличивающих содержание оксида азота (NO) в сосудах пениса. NO позволяет гладким мышечным клеткам в сосудах расширяться, что увеличивает приток крови.

Другие стратегии включают упражнения Кегеля, которые помогают поддерживать пенис в рабочем состоянии, и сон, который повышает уровень тестостерона и снижает адреналин.

«Избегайте чрезмерного просмотра порнографии, так как это может негативно влиять на ключевые центры мозга, ответственные за желание и эрекцию», — подчеркивает Леонид.

Можно ли полностью вылечить эректильную дисфункцию?

Для подавляющего большинства мужчин ЭД может быть эффективно вылечена. Здоровый образ жизни может привести к улучшению состояния со временем и даже предотвратить ЭД, если начать вовремя. Однако в некоторых случаях требуются медикаменты или даже хирургическое вмешательство.

Каковы преимущества и риски лекарств от ЭД? Есть ли лучший препарат?

«Все доступные по рецепту препараты работают одинаково — усиливая эффект NO в пенисе. Они обычно имеют легкие побочные эффекты. Некоторые действуют быстрее, другие — дольше. Нет "лучшего" препарата, так как разные лекарства могут лучше подходить разным людям. Основной риск заключается в использовании их с нитроглицерином, что может быть смертельно опасным и должно быть абсолютно исключено», — настаивает врач.

Какие продукты могут помочь при эректильной дисфункции?

Лучшее место для покупок для здоровья вашего пениса — отдел овощей. Продукты, которые способствуют увеличению оксида азота, улучшат эректильную функцию, и овощи, особенно зеленые листовые, являются лучшим источником оксида азота.

Почему алкоголь вызывает эректильную дисфункцию?

Чрезмерное употребление алкоголя вызывает ЭД несколькими способами. Алкоголь уменьшает выработку NO в пенисе, снижая кровоток. Он также может мешать действию лекарств.

«Немного алкоголя может вызвать возбуждение, но большое количество притупляет желание и может затруднить достижение оргазма. Со временем алкоголь повреждает нервы, ответственные за эрекцию, и снижает уровень тестостерона», — предупреждает уролог.

Как объяснить свою ЭД сексуальному партнеру?

Лучший подход — честность и ясность. Понимая причины своей ЭД и возможные решения, вы можете проинформировать своего партнера и вместе наслаждаться интимностью.