Невролог объяснил, как проблемы со спиной мешают сексуальной жизни

Может показаться, что между осанкой и сексуальной жизнью в принципе нет ничего общего, по крайне мере, помимо хорошо разработанной спины и растяжки, другие факторы кажутся незначительными. На самом деле, без здоровой спины невозможно насладиться качественным сексом и, более того, — получить оргазм. Невролог Елизавета Потемкина ответила на все наши «сексуальные» вопросы.

© unsplash

Причем тут спина

В позвоночнике находится огромное количество нервных клеток, образующих целую систему. Любые нарушения в этой области, к которым также относятся сколиоз и кифоз, приводят к проблемам в организме в целом. Елизавета:

«Очень часто проблемы с позвоночным столбом ведут к проблемам с ногами — нарушается походка, в тяжелых случаях ноги могут вообще отказать».

В зоне риска оказываются и мышцы тазового дна. По словам нашего эксперта, опущения органов малого таза заставляют бороться не только с недержанием, но и крайне негативно сказываются на сексуальной жизни.

Почему проблемы со спиной блокируют оргазмы

При постоянной сутулости внутрибрюшное давление становится спутником жизни. Оно нарастает с каждым днем и чем дольше мы не занимаемся укреплением мышц пресса и в целом не заботимся о мышцах малого таза, тем сильнее проявляется спазм. Во время секса происходит зажим тазовой диафрагмы, из-за чего женщина полностью блокирует приход оргазма, так как последний возможен лишь при расслаблении всего организма. Мышечные сокращения просто не проходят через такой блок.

Как решить проблему

Не стоит надеяться, что спазмы пройдут сами, но и бежать к мануальному терапевту не стоит. Регулярные занятия по пилатесу или йоге в качестве альтернативы вполне способны привести суставы в нормальное движение и поддерживать позвоночник в хорошем состоянии. Также не забывайте о том, что в обычной жизни важно следить за тем, как вы сидите, избегать долгого нахождения в сгорбленном положении и ежедневно делать простую зарядку для разгона крови и размягчения суставов. Помимо прочего, держите пресс всегда в напряжении, чтобы приучать мышцы к регулярному сокращению.

Мужчины в зоне риска

Представителям сильного пола также не стоит забывать о здоровье спины. Врач поясняет, что качество эрекции напрямую связано с позвоночником. В спине мужчине находятся целых два центра эрекции — в месте перехода грудных позвонков в поясничные и в области таза. Если ваш партнер столкнулся с проблемой возбуждения, есть смысл проверить спину на предмет зажима нервных узлов, и все это стоит сделать перед тем, как отправляться к урологу.