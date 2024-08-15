Глава ВОЗ высказался об оспе обезьян

Чрезвычайную ситуацию международного уровня из-за серьезной вспышки оспы обезьян в Африке объявил глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейесус. В Роспотребнадзоре успокаивают: в стране есть все необходимое, чтобы защититься от случайного проникновения вируса на территорию России и от его распространения.

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В ВОЗ бьют тревогу потому, что в Демократической Республике Конго широко распространяется новый штамм ортопоксвируса - его впервые отследили в апреле этого года и назвали "клада Ib". Вирус передается половым путем, и он намного опаснее другой разновидности. В Конго ситуация тяжелая: заболеваемость уже превысила прошлогодний показатель, более 15 600 случаев и 537 смертей. Распространяется инфекция и в соседних странах, где раньше случаи оспы обезьян были редки.

"Вспышки этой зоонозной инфекции в Конго регистрируются ежегодно начиная с 1970-х гг, в Центральной и Западной Африке инфекция эндемична и имеются природные очаги, главным носителем вируса являются вовсе не обезьяны, а грызуны, в частности, крысы, и уже от них заражаются и обезьяны, и домашний скот, и люди, - рассказал "РГ" заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, академик РАН Николай Брико. - Распространение варианта вируса с более высокой вирулентностью и уровнем летальности вызывает определенные опасения. И все же объявлять чрезвычайную ситуацию международного уровня, на мой взгляд, в сегодняшней ситуации - это вряд ли оправданно. Оспа обезьян, в отличие, от вируса натуральной оспы или скажем, от кори или ветрянки - это не такая летучая инфекция. Инфицирование человека происходит в результате контакта с больным животным (укусы, царапины) или трупом животного и прямого контакта с его тканями. Вторичное распространение инфекции - от человека к человеку-осуществляется через крупные капли, например, при долгом, более трех часов, пребывании с больным в радиусе менее 1,5 метра".

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"В отличие от кори и ветрянки, оспа обезьян - не летучая инфекция, от нее можно уберечься."

Также возможен контактный путь - при соприкосновении с биологическими жидкостями, повреждениями на коже, контаминированным материалом, - отметил эксперт. Наконец, возможен половой путь передачи, особенно среди гомосексуалистов и бисексуалов.

"Сегодня известно, что в 85% случаев заражение происходит при половом контакте, заболевают в основном молодые мужчины. Хотя были отдельные случаи вертикальной передачи возбудителя - от матери ребенку. Также в зоне риска - медработники, оказывающие помощь больным", - отметил академик Брико.

В Роспотребнадзоре объясняют: в нашей стране сделано все необходимое, чтобы быстро выявить инфекцию в случае ее случайного завоза и предотвратить распространение. Во всех пунктах пропуска существует санитарно-карантинный контроль. Граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, тестируют и изолируют.

"Угрозы распространения заболевания в России нет" - так оценили ситуацию в ведомстве.

Академик Брико добавляет: у нас есть современные тест-системы, с их помощью можно быстро детектировать вирус.

В России также имеется несколько противооспенных вакцин. В том числе в прошлом году была зарегистрирована новая вакцина, разработанная ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора.

"Также вакцины против оспы выпускает "Микроген". На данный момент мощности предприятия позволяют выпускать порядка 10 млн доз вакцины в год. При необходимости в течение года производство вакцины против натуральной оспы может быть увеличено в несколько раз", - сообщили "РГ" в холдинге "Нацимбио" (он обеспечивает выполнение Нацкалендаря прививок).

Впрочем, массовой вакцинации, уверен академик Брико, не будет, она просто не нужна. Вакцинировать понадобится только людей, контактировавших с инфекцией, если будут случаи завоза вируса извне.