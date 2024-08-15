Ученые предупредили о неожиданном предшественнике рака легких

Ревматоидный артрит увеличивает риск развития рака легких почти на 50%. Об этом рассказали ученые из клиники Мейо (США) и Университета Небраски.

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«Ревматоидный артрит (РА) значительно увеличивает вероятность развития рака легких. Команда исследователей проанализировала данные о риске развития рака легких у 72 795 пациентов с РА, включая тех, у кого наблюдалось интерстициальное заболевание легких, а также информацию о 633 937 людях без артрита», — пишет «Ридус», ссылаясь на исследование ученых.

По результатам исследования, ревматоидный артрит увеличивает риск развития рака легких почти на 50%. Даже у людей, которые никогда не пробовали никотиновые вещества, риск остается таким же.

Ранее сообщалось, что развитие рака может также появиться из-за холодовых процедур, чтобы восстановиться после занятия спортом. Такие методы «закаливания» могут привести к истощению надпочечников, а дальше к развитию злокачественных опухолей.