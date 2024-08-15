В Подмосковье врачи приняли роды необычной тройни

Врачи Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии (МОНИИАГ) родоразрешили женщину, которая вынашивала необычную тройню. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

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Как пояснили медики, один плод женщины находился в отдельной плаценте, пока два другие делили другую. При этом каждый ребенок был в своем плодном пузыре.

Беременность протекала хорошо, но на 33-й неделе срока два плода один за другим стали выказывать признаки кислородного голодания, так что врачи приняли решение провести пациентке кесарево сечение.

«В результате операции с разницей в минуту на свет появились трое мальчиков весом 2214, 1730 и 1820 граммов», — отметили в пресс-службе ведомства.

Первую неделю младенцы провели в отделении реанимации новорожденных, после чего они воссоединились с матерью, и всю семью выписали домой.