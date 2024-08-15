Врач рассказал, какая вода противопоказана гипертоникам

В зависимости от минерализации вода бывает столовой, лечебно-столовой и лечебной. При этом последнюю необходимо употреблять строго по медицинским показаниям, рассказала aif.ru врач Екатерина Бурляева.

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Так, вода с высоким уровнем натрия противопоказана людям с высоким артериальным давлением. Им следует пить калийные минеральные воды, объяснила специалист.

Вода с повышенным содержанием магния может назначаться пациентам с хроническими запорами.

"Если такой проблемы нет, то употребление воды с повышенным содержанием магния может привести к неприятным ощущениям в животе, частому жидкому стулу", - предупредила Бурляева.

Врач напомнила, что в день нужно выпивать около 1,5 литра жидкости. Для восполнения баланса подойдет не только вода, но и чай, компот и соки.