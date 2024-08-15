Врачи спасли пациентку с «танцующими глазами»

Врачи спасли россиянку с «танцующими глазами». Редкую болезнь нашли, пока лечили депрессию
Изначально 46-летняя россиянка обратилась в больницу с жалобами на вялость, апатию и расстройство памяти. Врачи решили, что у неё депрессия и прописали транквилизаторы и антидепрессанты. Однако даже на препаратах симптомы не ушли. Более того, у женщины стала настолько шаткая походка, что она не всегда могла ходить.
Что сделали врачи
Пациентка ко всему прочему стала жаловаться на «мелькание перед глазами». На МРТ никаких патологий не выявили, поэтому женщину направили к неврологу. Та и обнаружила у россиянки крайне редкую болезнь.
Чем болела женщина
Оказалось, что у пациентки опсоклонус-миоклонус синдром. Это редкое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором поражается мозжечок. Его ещё называют «миоклоническая энцефалопатия» или «танцующие глаза».
Один из симптомов — быстрые, непроизвольные движения глаз в горизонтальном и вертикальном направлениях. В ряде случаев пациенты перестают понимать речь (афазия) и говорить (мутизм). Также заболевание может приводит к летаргии.
Такой синдром встречается очень редко, причём чаще всего у детей на фоне нейробластомы — злокачественной опухоли симпатической нервной системы. Сколько людей в России страдают от него, точно неизвестно.
Чем закончилось
Пациентку госпитализировали в неврологическое отделение и провели пульс-терапию, когда больному вводят большие дозы глюкокортикостероидов.
После этого женщине стало лучше, рассказали в Ростовском областном консультативно-диагностическом центре.
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