Врачи спасли пациентку с «танцующими глазами»

Изначально 46-летняя россиянка обратилась в больницу с жалобами на вялость, апатию и расстройство памяти. Врачи решили, что у неё депрессия и прописали транквилизаторы и антидепрессанты. Однако даже на препаратах симптомы не ушли. Более того, у женщины стала настолько шаткая походка, что она не всегда могла ходить.

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Что сделали врачи

Пациентка ко всему прочему стала жаловаться на «мелькание перед глазами». На МРТ никаких патологий не выявили, поэтому женщину направили к неврологу. Та и обнаружила у россиянки крайне редкую болезнь.

Чем болела женщина

Оказалось, что у пациентки опсоклонус-миоклонус синдром. Это редкое аутоиммунное заболевание центральной нервной системы, при котором поражается мозжечок. Его ещё называют «миоклоническая энцефалопатия» или «танцующие глаза».

Один из симптомов — быстрые, непроизвольные движения глаз в горизонтальном и вертикальном направлениях. В ряде случаев пациенты перестают понимать речь (афазия) и говорить (мутизм). Также заболевание может приводит к летаргии.

Такой синдром встречается очень редко, причём чаще всего у детей на фоне нейробластомы — злокачественной опухоли симпатической нервной системы. Сколько людей в России страдают от него, точно неизвестно.

Чем закончилось

Пациентку госпитализировали в неврологическое отделение и провели пульс-терапию, когда больному вводят большие дозы глюкокортикостероидов.

После этого женщине стало лучше, рассказали в Ростовском областном консультативно-диагностическом центре.

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