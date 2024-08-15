Хирург предупредил, какой напиток провоцирует мертворождение и язву желудка

Злоупотребление шампанским чревато для женщин мертворождением, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения Александр Умнов. Хирург отметил, что данный напиток из-за пузырьков углекислого газа быстрее усваивается организмом, усиливая опьянение.

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"Пузырьки углекислого газа в шампанском помогают этанолу быстрее всасываться в кровь. Пузырьки разрушают стенки желудка и его слизистую, провоцируя язву. Шампанское губит печень, зрение, вызывает мигрень, а также мертворождение у женщин. В шампанском много насыщенного спирта с добавлением сахара, что чревато диабетом второго типа", — заявил Умнов.

Врач подчеркнул, что шампанское, как и любое спиртное, приводит к гибели нейронов головного мозга, а также ухудшает память и эмоциональное состояние, особенно у подростков. По его словам, в результате этого происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка может вызвать психологические расстройства.

Ранее офтальмолог Зарина Курачинова заявила, что употребление энергетиков может закончиться для детей слепотой. Врач объяснила, что в этом напитке содержатся кофеин, таурин и инозитол, которые влияют на сосуды сетчатки глаза.