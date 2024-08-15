Аллергия на жару: как ее выявить и что делать дальше

Небольшая часть людей, примерно 15-25% населения, плохо реагируют на температуру воздуха, которая отличается от умеренной. Одни не выносят жару, другие, наоборот, холод и сильный ветер. О том, как разобраться в этих симптомах и справится с ними, рассказала в беседе с aif.ru врач-аллерголог поликлиники №1 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Людмила Косова.

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Эксперт объяснила, что если в жаркий день вы вдруг заметили, что ваши лицо, руки, шея, грудь и спина начинают краснеть, покрываются множеством зудящих пятнышек и волдырей, если возникает ощущение жжения, то это значит, что у вас аллергия на жару.

"Строго говоря, даже не совсем аллергия, а индуцированная крапивница. Её провоцируют какие-либо внешние факторы. Зимой из-за низких температур возникает холодовая крапивница", - отметила Косова.

Она возможна и летом, если человек искупался в ледяной речке или принял холодный душ. В жару же речь может идти о холинергической, тепловой или солнечной крапивнице.

Врач рассказала, что есть и другие виды крапивницы. Например, дермографическая крапивница возникает из-за трения одежды, прикосновений или лёгких ударов по коже. Вибрационная крапивница может появиться при беге, езде на велосипеде, использовании газонокосилки или даже при вытирании полотенцем. Реже встречаются аквагенная крапивница и крапивница, возникающая при физической нагрузке. Любая хроническая крапивница может быть наследственной.

Холинергическая крапивница, как пояснила врач, возникает из-за тепла на коже, после чего сразу повышается температура тела. Тепловую крапивницу могут вызвать жара, горячая ванна и физические нагрузки с потоотделением. Зудящие высыпания могут появиться даже из-за слишком тёплой одежды, поэтому важно одеваться по погоде. Солнечная крапивница - это реакция кожи на УФ-лучи. Она проявляется сильно чешущимися высыпаниями на открытых участках тела и лица.

Если крапивница появилась, Косова рекомендует следующее:

Срочно прекратить действие провоцирующего фактора (покинуть жаркое или холодное место);

Исключить контакт с очень холодной или горячей водой, а также моржевание, бани и сауны;

При мытье использовать мягкие моющие средства, аккуратно промокать кожу полотенцем, а затем увлажнять специальными лосьонами;

Не носить обтягивающую одежду и синтетику.

"Обычно симптомы крапивницы проходят сами по себе в течение 1-24 часов. Если зуд становится невыносимым, примите антигистаминный препарат второго поколения. Однако, если появляется сильный отёк, особенно на лице, веках, губах или шее, и кожа становится бледной, это может быть признаком отёка Квинке. О его приближении могут свидетельствовать охриплость, свистящее дыхание и лающий кашель. В этом случае успокойте больного, расстегните воротник и срочно вызывайте скорую помощь", - предупредила врач.

Ранее "РГ" назвала главную ошибку утром, которая приводит к раннему уходу из жизни. Систематически лишая себя первого приема пищи, человек сильно рискует здоровьем, предупреждает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

"Чтобы с самого утра организм человека получал все необходимое - белок, микроэлементы и прочее - необходимо завтракать", - отметила эксперт.

А у тех, кто игнорирует первый прием пищи, может развиться метаболический синдром.