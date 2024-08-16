Профессор оценил, ждать ли пандемии оспы обезьян

В мире вряд ли произойдет пандемия оспы обезьян, потому что она передается только при длительных тесных контактах между людьми. Об этом Pravda.Ru рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

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По его словам, эта болезнь не передается так быстро, как, например, грипп, ветрянка или COVID-19. Завоз оспы обезьян в Россию возможен, допустил эксперт. Однако и в этом случае распространения инфекции не допустят.

«Старая вакцина советская против оспы, которой в конце 50-х и 60-х вакцинировали, и в последующие годы — у людей старшего поколения у всех есть отметка на руке такая — это практически пожизненная устойчивость к разным видам оспы, включая оспу обезьян. Это еще одно обстоятельство, которое свидетельствует против возможности быстрого распространения оспы обезьян», — отметил Аграновский.

14 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала чрезвычайной ситуацией распространение обезьяньей оспы. Глава международной организации Тедрос Адханом Гебрейесус уточнил, что в 2024 году количество зарегистрированных случаев заболевания вдвое превысило прошлогодние показатели, и достигло 14 тыс. случаев.

Ранее вирусологи оценили риски эпидемии оспы обезьян в России.