В каких случаях оставляют опухоли и стоит ли беспокоиться из-за них

Удалить нельзя оставить. В каких случаях не раковые опухоли оставляют и стоит ли беспокоиться из-за них
Онколог Шорина: доброкачественную опухоль удаляют, если есть риск рака. Поэтому доброкачественные новообразования не всегда оправдывают своё название. Они появляются как неопасные, а со временем могут перерасти в рак. От этого и зависит, оставлять опухоль или нет. Какие обязательно нужно удалять, а какие — совсем не обязательно, «Секрету фирмы» рассказала врач-онколог.
Как узнать, доброкачественная или злокачественная опухоль
Сейчас существует множество методов диагностики.
Визуальные:
- Рентгенография;
- Ультразвуковое исследование (УЗИ);
- Компьютерная томография (КТ);
- Магнитно-резонансная томография (МРТ);
- Гастроскопия;
- Колоноскопия.
Морфологические:
- Гистология (исследование тканей организма);
- Цитология (исследование клеток).
В некоторых случаях понадобятся анализы крови. Например, при феохромоцитоме (опухоль надпочечника).
Когда удалять, а когда — нет
"Всё зависит от наличия или отсутствия клинической картины, оценки потенциальной опасности для здоровья (в том числе давления структур при росте), а также возможности перехода доброкачественной опухоли в злокачественную", — Марина Шорина, врач-онколог, химиотерапевт «Евроонко».
Собеседница «Секрета фирмы» назвала несколько примеров развития событий при различных новообразованиях.
Феохромоцитома. Опухоли надпочечника сопутствует неконтролируемая гипертония. Снижать секрецию гормонов консервативными методами невозможно, поэтому феохромоцитому удаляют, и тогда эта симптоматика пройдёт.
Полипы кишечника. Они очень часто становятся злокачественными, поэтому требуют обязательного удаления.
Фиброаденома — доброкачественное новообразование молочной железы, уплотнение, которое можно просто нащупать руками. Оно не приносит страданий и не может само по себе навредить здоровью, очень редко переходит в злокачественную форму. Если фиброаденома не увеличивается в размерах, её не удаляют.
Липома — доброкачественные новообразования жировой ткани. Они неопасны для здоровья, поэтому чаще всего не удаляют. Операцию делают тем, кого они эстетические не устраивают.
Лечение
Доброкачественных образований очень много, поэтому самостоятельно разобраться в этом невозможно. Обязательно нужно проконсультироваться с онкологом или врачом узкой специализации.
Динамическое наблюдение
"Если не показана хирургическая или любой другой вид терапии данного образования, я своим пациентам рекомендую первый контроль делать через три месяца", — Марина Шорина, врач-онколог, химиотерапевт «Евроонко».
Если всё окажется хорошо, то следующий контроль можно пройти через год. В некоторых случаях его назначают раньше.
Но забывать о заболевании не стоит, считает Шорина. По её словам, как бы низок ни был процент перехода в злокачественные клетки, он всё равно есть, и за ними нужно следить. Причём не только для контроля за уже имеющимся новообразованием, но чтобы в случае появления нового, оперативно его заметить.