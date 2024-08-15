В каких случаях оставляют опухоли и стоит ли беспокоиться из-за них

Онколог Шорина: доброкачественную опухоль удаляют, если есть риск рака. Поэтому доброкачественные новообразования не всегда оправдывают своё название. Они появляются как неопасные, а со временем могут перерасти в рак. От этого и зависит, оставлять опухоль или нет. Какие обязательно нужно удалять, а какие — совсем не обязательно, «Секрету фирмы» рассказала врач-онколог.

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Как узнать, доброкачественная или злокачественная опухоль

Сейчас существует множество методов диагностики.

Визуальные:

Рентгенография;

Ультразвуковое исследование (УЗИ);

Компьютерная томография (КТ);

Магнитно-резонансная томография (МРТ);

Гастроскопия;

Колоноскопия.

Морфологические:

Гистология (исследование тканей организма);

Цитология (исследование клеток).

В некоторых случаях понадобятся анализы крови. Например, при феохромоцитоме (опухоль надпочечника).

Когда удалять, а когда — нет

"Всё зависит от наличия или отсутствия клинической картины, оценки потенциальной опасности для здоровья (в том числе давления структур при росте), а также возможности перехода доброкачественной опухоли в злокачественную", — Марина Шорина, врач-онколог, химиотерапевт «Евроонко».

Собеседница «Секрета фирмы» назвала несколько примеров развития событий при различных новообразованиях.

Феохромоцитома. Опухоли надпочечника сопутствует неконтролируемая гипертония. Снижать секрецию гормонов консервативными методами невозможно, поэтому феохромоцитому удаляют, и тогда эта симптоматика пройдёт.

Полипы кишечника. Они очень часто становятся злокачественными, поэтому требуют обязательного удаления.

Фиброаденома — доброкачественное новообразование молочной железы, уплотнение, которое можно просто нащупать руками. Оно не приносит страданий и не может само по себе навредить здоровью, очень редко переходит в злокачественную форму. Если фиброаденома не увеличивается в размерах, её не удаляют.

Липома — доброкачественные новообразования жировой ткани. Они неопасны для здоровья, поэтому чаще всего не удаляют. Операцию делают тем, кого они эстетические не устраивают.

Лечение

Доброкачественных образований очень много, поэтому самостоятельно разобраться в этом невозможно. Обязательно нужно проконсультироваться с онкологом или врачом узкой специализации.

Динамическое наблюдение

"Если не показана хирургическая или любой другой вид терапии данного образования, я своим пациентам рекомендую первый контроль делать через три месяца", — Марина Шорина, врач-онколог, химиотерапевт «Евроонко».

Если всё окажется хорошо, то следующий контроль можно пройти через год. В некоторых случаях его назначают раньше.

Но забывать о заболевании не стоит, считает Шорина. По её словам, как бы низок ни был процент перехода в злокачественные клетки, он всё равно есть, и за ними нужно следить. Причём не только для контроля за уже имеющимся новообразованием, но чтобы в случае появления нового, оперативно его заметить.