Врач рассказал, какая ягода поможет при цистите

Клюквенный сок может применяться при инфекциях мочевыводящих путей (ИМП), отметил терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. О пользе этой ягоды при цистите он рассказал в Telegram-канале.

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Врач сослался на Австралии и Финляндии, которые изучили данные 3000 женщин, участвовавших в 20 исследованиях. 18 исследований показали, что при употреблении клюквенного сока частота инфекций мочевыводящих путей была на 54 процента ниже, чем вообще без лечения, и на 27 процентов ниже, чем при приеме плацебо.

Также употребление клюквы помогло уменьшить симптомы цистита, обратил внимание он.

«Авторы не высказывают предположений — почему клюква работает, резонно замечая, что нужны дополнительные исследования по нескольким направлениям и аспектам, которые они не смогли по тем или иным причинам затронуть. А пока что можно пить нечто клюквосодержащее при ИМП хотя бы потому, что это вкусно», — посоветовал терапевт.

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