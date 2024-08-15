«Час смерти»: почему люди чаще всего умирают в 4 утра

Согласно статистическим данным, «смертельно опасным» временем является период с 4-х до 6-ти утра. Именно на этот промежуток приходится больше всего смертей. Кто-то умирает в эти часы у себя дома, кто-то на рабочем месте, а кто-то в больничной палате. Но как такую печальную закономерность можно объяснить?

© Русская семерка

Что касается «утренних» смертей в больнице, то тут всё банально. Объясняется это элементарным отсутствием в непосредственной близости медперсонала, который готов прийти на помощь. Например, если человеку с сердечно-сосудистым заболеванием внезапно станет плохо днём, то шансов на спасение у него значительно больше. Во-первых, скорее всего кто-то из соседей по палате бодрствует. Во-вторых, буквально в шаговой доступности наверняка находятся врачи, медсëстры или медбратья.

Вероятность того, что человека приведут в чувство, значительно выше. Но вот если приступ произойдёт ночью или под утро, то едва ли стоит рассчитывать на помощь. Навряд ли кто-нибудь обратит внимание на внезапное подёргивание тела или сдавленные хрипы больного. Да, наверняка, где-то рядом находится дежурная медсестра, но ведь и она может задремать на рабочем месте после тяжёлого трудового дня. А в 4 утра, когда сон человека наиболее крепкий, рассчитывать на её скорое пробуждение явно не следует. Увы, но история знает массу таких примеров.

Ещё одна причина — в пике уязвимости. В период с 4-х утра и до рассвета у человеческого организма максимально ослаблены защитные функции. Естественная «слабость», наложенная на серьёзную сердечную болезнь или проблемы с артериальным давлением, часто может стать причиной смертельного исхода. Не исключено, что люди умирают под утро и из-за биологических часов. В ночное время организм человека «заряжается» как аккумуляторная батарейка. Следовательно, его активность сведена к минимуму, а поэтому реагировать должным образом на изменения в работе органов мозг не может. И если, скажем, приступ произошёл бы днем, то реакция последовала совершенно другая. Как минимум, на помощь человек звал бы громче. Да и защитные функции самого организма «включились» бы на полную.