Офтальмолог предупредила об опасности антисептических глазных капель

При длительном применении препарата у пациента может развиться хронический конъюнктивит. Об этом в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» рассказала врач-офтальмолог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Долгопольская. Не стоит также пользоваться ватными палочками для удаления инородных тел с поверхности роговицы, отметила специалист.

«Слеза, как правило, выполнит свою роль, но какой-то антисептик, бактерицидное вещество [после попадания инородных предметов — прим. ГМ] закапать обязательно надо. Мой совет: ватной палочкой в глаз не лезть. Что-то удалишь ватной палочкой, но от ватки [частицы — прим. ГМ] останутся в глазу ещё больше и нанесут вреда. Очень чувствительная роговица, поэтому будет чувствоваться. Одно удалили, три занесли.Если у вас какой-то дискомфорт, антисептические капли можно закапать в конъюнктивальную полость, но не более семи дней, потому что там своя флора. Она тоже должна восстановиться. Если мы месяц туда будем лить эти капли, всё, что выросло, не выросло, и что должно было вырасти в норме, ничего там не будет. Мы получим такой же хронический конъюнктивит, сухой глаз ещё по-другому называется».

Ранее Долгопольская перечислила наиболее частые детские травмы глаз. Среди них — синяки, контузии, царапины, эрозии и проникающие ранения. Такие повреждения могут возникнуть в ходе игры с мячом или пневматическим пистолетиком.