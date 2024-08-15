«Отрицательная смерть»: о каких умерших так говорят врачи

«Отрицательная смерть», также известная как «внезапная смерть» или «внезапная сердечная смерть» — диагноз, который ставят медики в случае ненасильственной смерти без предшествующих клинических симптомов. Или, как говорят в народе, разводя руками: «Вроде ничем не болел». Хотя, в данном случае речь о тех, кто действительно не болел…

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Отрицательная или внезапная смерть

Сам термин «отрицательная смерть» кажется для русского человека не совсем понятным. Дело в том, что это калька с английского. «Negative sudden unexplained death», что переводится как «отрицательная внезапная необъяснимая смерть» — такой диагноз обычно в подобных случаях ставят иностранные коллеги. Отечественные медики используют термин «внезапная смерть» (ВС).

О внезапной смерти говорят, когда с момента наступления первых симптомов прошло не более нескольких часов. Или же и вовсе смерть наступила практически мгновенно — без каких-либо видимых причин. По статистике это не такое уж редкое явление. Особенно в возрасте 50-75 лет. Около 40% всех смертельных случаев этой категории пациентов приходится именно на ВС. При этом речь о людях, не страдавших диагностированными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Группа риска

По данным американских медиков, в группе риска от внезапной смерти находятся не только пожилые люди, но и приверженцы вредных привычек — имеющие никотиновую зависимость, страдающие алкоголизмом и избыточным весом. В силу физиологических причин мужчины среднего и пожилого возраста умирают от ВС чаще, чем женщины. Впрочем, здоровый образ жизни и регулярные занятия спортом — не гарантируют защиты от внезапной смерти. Наоборот, профессиональные спортсмены тоже находятся в группе риска.

Согласно статистике, наиболее опасные дисциплины: баскетбол, плавание, футбол, тяжелая атлетика и езда на велосипеде. По наблюдениям медиков, после тренировки или соревнований по этим видам спорта чаще всего проявляются симптомы ВС или наступает отрицательная смерть.

Почему это происходит

Врачи до сих пор не могут точно определить причины внезапной смерти. Очевидно, что они имеют характер сердечно-сосудистых патологий. Но почему развиваются так резко и не диагностируются ранее — непонятно. Возможно, в некоторых случаях речь может идти о невыявленных ранее диагнозах, но это не более 10-15% смертей. Вероятно, чрезмерные нагрузки приводят к «критической поломке» — сердце попросту не выдерживает. Косвенно это подтверждается и невысокими прогнозами выживаемости в случае проявления ВС — всего около 15%. И это даже при условии своевременно начатых реанимационных мероприятий.