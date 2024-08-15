Чем человек может заразить домашних животных

Домашние животные могут заразиться от человека глистами, предупредила врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что владельцы питомцев могут принести на обуви с улицы зиготы глистов. По ее словам, их носителями являются уличные животные.

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Самым распространенным заболеванием у домашних животных, в том числе кошек, даже тех, кто никогда не выходит на улицу, является глистная инвазия — паразиты. Они передаются фекально-оральным путем. Хозяева забывают, что они могут принести на обуви с улицы зиготы глистов, гельминтов, а они повсюду. Их носителями являются уличные животные, которые испражняются на улице, — предупредила врач.

Как подчеркнула Тен, люди зачастую оставляют грязную обувь на пороге, где спокойно может находиться и домашний питомец. Она обратила внимание, что кошки имеют свойство вылизывать свою шерсть, таким образом заражаясь глистами. Врач посоветовала обрабатывать питомцев глистогонными средствами, чтобы они не подхватили инфекции, которые человек может принести с улицы.

А вот если человек никогда не использовал профилактику гельминтов, то есть вероятность (и она достаточно велика), что кошка инфицирована, инфицированы ее фекалии и человек, его семья находятся в группе риска по заражению гельминтами, — заключила терапевт.

Ранее Тен посоветовала обрабатывать кошачьи царапины при помощи антисептика. Она уточнила, что в первую очередь их стоит промыть мылом и теплой водой, а только затем нанести антисептическое средство. Кроме того, по ее словам, избежать инфицирования помогут йод или зеленка.