Врач рассказала о причинах появления шума в ушах

Звон и шум в ушах могут говорить о наличии хронической ишемии головного мозга, сахарного диабета или гипертонической болезни. Об этом рассказала заведующая неврологическим отделением Люберецкой областной больницы Наталья Щипицина.

© Вечерняя Москва

— Звон и шум в ушах, как правило, встречаются у людей, страдающих хронической ишемией головного мозга, если это шум диффузный, то есть распространяется во всей голове, или звон в ушах и шум в ушах двусторонний. Если шум, и шум в ушах односторонний, пациенты обычно говорят «шумит в одном ухе», и при этом имеет место снижения слуха, то следует первоначально обратиться к оториноларингологу для исключения воспалительного процесса в среднем ухе, — указала она.

По ее словам, двусторонний шум при хронической ишемии мозга говорит о поражении мелких сосудов микроциркуляторного русла, который находится между мелкими артериями и венами. Щипицина добавила, что у диабетиков, гипертоников и людей, страдающих от атеросклерозов встречаются такие симптомы в рамках нарушения мозгового кровотока, однако не острого, а прогрессирующего на протяжении жизни, передает РИА Новости.

Ранее невролог сообщила, что тихий инсульт может проявляться в виде головокружения, снижения слуха, шума в ушах и нарушений речи. Также онемение рук, ног или слабость в конечностях могут указывать на уже сформировавшийся очаг ишемии в веществе головного мозга.

Более 740 миллионов человек по всему миру страдают от разных форм тиннитуса — постоянного шума в ушах, утверждает статистика. Патология может привести к депрессии, серьезным осложнениям. Как решить проблему, рассказывает эксперт.