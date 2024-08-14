Может ли сухое голодание помочь при диабете?

Сухое голодание имеет множество восторженных сторонников в социальных сетях. При этом врачи советуют соблюдать осторожность, чтобы убедиться, что эта практика приносит больше пользы, чем вреда, особенно людям с диабетом.

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Под сухим голоданием специалисты понимают режим голодания, во время которого практикуется добровольное воздержание от всех продуктов питания и напитков, включая воду, в течение определённого периода времени. Предполагаемые преимущества и риски различаются в зависимости от индивидуальных особенностей организма человека, а также длительности воздержания, отмечают специалисты в статье на Медскайп.

При этом, многие исследования доказывают, что адекватная гидратация имеет решающее значение для поддержания физической и когнитивной работоспособности человека.

Сухое голодание может привести к нарушению электролитного баланса, причём риск выше у людей с диабетом из-за потенциальных проблем с почками.

Кроме этого, длительное сухое голодание может привести к дефициту питательных веществ. Для людей с сахарным диабетом поддержание адекватного питания имеет решающее значение для регулирования уровня сахара в крови и общего состояния здоровья. Недостаток как пищи, так и воды может усугубить дефицит.

Также, предупреждают врачи, важно помнить, что некоторые лекарства, используемые для лечения диабета 2 типа, могут вызывать обезвоживание. Поэтому очень важно, чтобы пациенты получали достаточное количество жидкости во время приёма этих препаратов, чтобы избежать серьезных побочных эффектов.

Для людей, которые хотят голодать с целью похудения и/или оздоровления, врачи предлагают рассмотреть альтернативные способы питания, которые помогли бы достичь аналогичных целей, но без риска для здоровья.

Одним из них является прерывистое голодание без сухого голодания: метод 16:8 (16 часов голодания, 8 часов приёма пищи) или метод 5:2 (нормальное питание в течение пяти дней, снижение потребления калорий в течение двух дней). Это может способствовать повышению чувствительности к инсулину и улучшению метаболического состояния.

Ограничение калорийности также может сработать, если пациент придерживается сбалансированной диеты, включающей все необходимые питательные вещества. Было показано, что низкоуглеводная диета, которая основывается на ограничении потребления углеводов при одновременном увеличении потребления нежирных белков и полезных жиров, снижает уровень сахара в крови и улучшает чувствительность к инсулину.

Другие стратегии здорового питания включают средиземноморскую диету, в которой особое внимание уделяется цельнозерновым продуктам, фруктам, овощам, орехам, семенам, оливковому маслу и нежирным белкам, таким как рыба, либо аналогичную растительную диету с меньшим содержанием животного белка.

Каждая из этих диетических стратегий имеет потенциальные преимущества для людей с диабетом 2 типа и для улучшения общего состояния здоровья. Что касается любого голодания, то важно помнить о риске для здоровья и обязательно обсуждать все нюансы со специалистом.