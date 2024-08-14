Стоматолог назвала способы продлить срок службы пломбы

При должном уходе пломба может прослужить долгое время, поделилась с «ФедералПресс» стоматолог-терапевт Сэсэгма Цыбенова. По ее словам, в этом помогут профессиональная гигиена и осмотры у врача.

Если соблюдались все протоколы лечения и пациент добросовестно ухаживает за своими зубами, приходит на профилактические осмотры, делает профессиональную гигиену, то да, вполне вероятно, что такая реставрация прослужит очень длительное время, — объяснила специалист.

Она добавила, что пациенты вынуждены периодически менять пломбы из-за беспечного отношения и невнимательности: они игнорируют осмотры и не придерживаются гигиены полости рта. В то же время недолговечность пломбы может быть ошибкой стоматолога при нарушении одного из этапов в протоколе лечения. Все эти факторы со временем могут привести к образованию кариеса под пломбой и вокруг нее.

Хорошо, если пациент спохватился быстро: мы просто зачищаем ткани, проводим лечение и устанавливаем новую реставрацию. Но если запустить, тогда кариозный процесс может дойти до нервов и зуб придется депульпировать, — подытожила Цыбенова.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова рассказала, что некоторые стоматологические заболевания относятся к опасным и требуют неотлагательного оперативного вмешательства. Она подчеркнула, что игнорирование или несвоевременное обращение к стоматологу грозит крайне серьезными осложнениями вплоть до угрозы жизни. К таким случаям относятся флегмона и гингивит.