Как подготовиться к сезону простуд и стоит ли сейчас вакцинироваться

В августе в Москве и области установилась погода с сильными перепадами дневных и ночных температур — разница может достигать 10 и более градусов. При этом уже близко осень, с которой придет и сезон простуд. Как к нему подготовиться и стоит ли уже сейчас сделать прививку от гриппа, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

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По его словам, в первую очередь нужно одеваться по погоде. Кроме того, врач рекомендует не включать обогрев в общественном транспорте, чтобы пассажиры не выходили из него вспотевшими. При этом должен работать кондиционер, который будет очищать воздух от вирусов.

— Сейчас многие возвращаются из отпусков с вирусами и «обмениваются» ими в первую очередь в транспорте, — объяснил эксперт.

Иммунолог рекомендует обратиться к врачу, если есть ощущение, что иммунитета не хватает — например, человек часто простужается или испытывает какие-то другие неприятные симптомы, например, ангины, или появляется герпес. Лучше обратиться к врачу общей практики, чтобы не ходить сразу к нескольким специалистам.

— Нужно обследоваться, чтобы понять, в чем причина такой повышенной заболеваемости. В моей практике было такое, что это было связано с плохим пищеварением, наличием какой-то хронической инфекции. Иногда — с нарушением щитовидной железы и сахарным диабетом, — рассказал собеседник «ВМ».

В качестве подготовки к сезону простуд Жемчугов посоветовал принимать по утрам контрастный душ, меняя горячую воду на холодную и обратно. Волосы можно не мочить, если не хватает времени, чтобы они высохли до выхода из дома.

— И тогда человек будет готов к перемене погоды и температур. Контрастный душ, теплые носочки, тапочки и вкусный завтрак — лучшая профилактика простуд, — заверил иммунолог. Что касается прививок от гриппа, то в этом вопросе эксперт рекомендует делать их сейчас, если в этом есть необходимость. Например, человек работает с огромным количеством людей — он трудится педагогом, врачом, кассиром, или еще учится в университете. — Им стоит сделать вакцину от гриппа, чтобы болезнь меньше передавалась дальше. К тому же, если они сами заболеют, то перенесут это легче. Но в любом случае стоит посоветоваться перед вакцинацией со своим доктором — как лучше себя повести, — отметил Жемчугов.

Нужно обратить внимание и на витамины. Перед сезоном простуд лучше всего получать их из фруктов, овощей, ягод и прочей еды, а не из биологически активных добавок.