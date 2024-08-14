Как лишний вес и укороченные джинсы сделают вас импотентом: интервью с урологом

Когда речь идет о репродуктивном здоровье, многие по умолчанию думают о женщинах. Но в процессе зачатия участвуют двое, поэтому давайте рассмотрим другую сторону. Мужчин в этом вопросе часто обделяют вниманием, хотя проблемы у них тоже бывают. И начинаться они могут в очень юном возрасте!

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Как правильно следить за мужским здоровьем? Какие заболевания помолодели и почему? Правда ли, что регулярный секс — это половина крепкого мужского здоровья? Можно ли стать пациентом уролога, застудив ноги? Кому грозит рак простаты и раннее снижение тестостерона? На все эти вопросы нашим тюменским коллегам из 72.RU ответил Мурат Сейфалов, врач-уролог из клиники «Доктор Арбитайло».

Мурат Наджиевич — уролог, хирург и онколог с 13-летним опытом. Работал в экстренной медицине и в стационарах Тюмени и Санкт-Петербурга.

Проблемы с мочеиспусканием и боль

Когда мужчина впервые обращается к урологу?

— Мужчины оказываются у уролога, будучи мальчиками. Еще в роддоме ребенка обследуют на врожденные патологии, в том числе урологические. Например, проблемы с мочевым пузырем. Бывают операции, которые проводят в первые недели жизни малыша. Потом дети бывают у уролога годика в 2–3, в рамках диспансерного обследования. Там могут выявляться наружные патологии: не оголяется головка полового члена, отсутствуют яички или мошонка. Далее к нам уже обращаются пациенты пубертатного возраста, когда прошло половое созревание. Тогда уже проявляются все основные заболевания мужские.

Какие это заболевания?

— Во-первых, простатит — это воспаление предстательной железы. Очень распространенное заболевание среди мужчин всех возрастов. Если мы берем категорию пациентов постарше, то это аденома простаты (доброкачественная опухоль), а также мочекаменная болезнь. И есть категория пациентов, которые обращаются с теми или иными патологиями наружных половых органов, где необходимо провести операцию. Это могут быть врожденные дефекты, травмы или анатомическая предрасположенность. Это может быть водянка, фимоз, варикоцеле.

У мужчин бывает цистит?

— Бывает, но чаще всего все-таки это простатит. У мужчин появляется цистит и пиелонефрит в возрасте уже старше 65 лет, когда начинает себя проявлять аденома простаты. Если молодой человек часто мочится и чувствует боль внизу живота, это с 99% вероятностью простатит. У меня самому молодому пациенту с таким заболеванием было 17 лет. Такое бывает.

Какие симптомы у простатита? Похожи ли они на другие урологические заболевания?

— В целом заболевания имеют много похожих симптомов. Ставить диагноз должен только врач-уролог. Обратить внимание стоит на болезненное и / или частое мочеиспускание, ночные позывы к мочеиспусканию, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря, дискомфорт или боль в поясничной зоне или внизу живота, изменение цвета мочи. Совсем бить тревогу нужно, если вы видите в моче кровь. К врачу идти нужно немедленно!

А как часто нужно ходить в туалет? Как понять, что ты стал ходить часто?

— Это очень индивидуально. А еще зависит от количества потребляемой жидкости. Средний интервал между мочеиспусканиями составляет 3–4 часа. Если вы пьете много, то, очевидно, будете ходить чаще. Но если вы потребляете мало жидкости, но при этом бегаете в туалет каждый час — это тревожный звонок. Плюс есть еще такое понятие, как позыв к мочеиспусканию. Вы можете его почувствовать, пойти в туалет, но ничего не получится. Или вы помочитесь, но не почувствуете облегчения.

Что может спровоцировать развитие заболеваний?

— Если говорить о простатите, то чаще всего причиной являются бактерии. А в более старшем возрасте причиной воспаления является низкая физическая активность, нерегулярность половых контактов, несбалансированность питания. Есть и пусковые моменты воспалительного процесса: переохлаждение, ношение тесной одежды и нижнего белья, обострение хронических заболеваний. Есть такое понятие, как бактериемия (наличие бактерий в крови. — Прим. ред.). Грубо говоря, бактерии циркулируют по организму: где остановятся, там и воспаление.

Самый важный гормон

Влияют ли на это гормоны?

— Связь есть. Неявный симптом, который может повлиять на урологические заболевания, — это снижение уровня тестостерона. На ранних стадиях мужчина его не ощущает. Спустя какое-то время начинаются усталость, утомляемость, нестабильность психики. Это симптомы практически всех болезней: обычно никто на это внимания не обращает. Еще характерны снижение работоспособности и физических показателей, если мужчина занимается спортом. Восстановление после тренировок идет дольше, чем обычно. И только после всего этого начинаются проблемы с эрекцией. Есть миф о том, что низкий тестостерон — значит, плохое качество секса. Это не так.

Как можно узнать уровень тестостерона?

— Уровень тестостерона определяется по анализам крови и слюны. Если мы выявляем снижение тестостерона, то должны обязательно проверить уровень противоположных гормонов — пролактина, ФСГ и ЛГ. Кроме того, витамины C и D, ферритин.

Если тестостерон снижен, значит, его надо повышать? Пить гормональные препараты?

— Не всегда. Зачастую, если снижен тестостерон, это не означает, что мы должны проводить прямую гормонозаместительную терапию. Почему? Потому что иногда не всё так просто. Если пациент, например, планирует зачатие в ближайшее время, то введение тестостерона может приостановить выработку сперматозоидов. Так наш организм устроен: это реакция на «чужое». Врач должен это учитывать.

Как урологические патологии влияют на мужское репродуктивное здоровье?

— Напрямую. Если у пациента плохой гормональный фон, низкий тестостерон, снижены витамины, то, скорее всего, у него имеются патологии сперматозоидов. Потому что это всё взаимосвязано. Потому что гормоны отвечают за выработку, рождение, созревание и активность сперматозоидов. А если у человека постоянные воспаления, о каком качестве сперматозоидов можно говорить?

А часто к вам обращаются мужчины, у которых проблемы с зачатием?

— Обращаются, но из всей массы это всего 20%. Если имеются проблемы с зачатием, пациент требует более детального, широкого обследования.

Ноги в тепло!

Заболевания молодеют?

— Да, нужно сказать, что молодеют. Вот пример, о котором я говорил ранее, когда пациенту с простатитом всего 17 лет. Это удивляет людей, не имеющих отношения к медицине. Есть миф, что это болезнь достаточно взрослых мужчин. Но это не так. У молодых людей есть очень плохая привычка ходить в холодное время года с голыми лодыжками. Это не только для девушек вредно, но и для парней. Это систематическое переохлаждение, оно разные воспаления может провоцировать. Также у современной молодежи есть другие факторы риска: нерегулярность половых контактов, отсутствие физической нагрузки, сидячий образ жизни, диета с большим содержанием сахара и углеводов.

А какое количество половых контактов считается нормой? Вопрос с подвохом!

— Норма — понятие относительное, конечно. Принято считать, что у молодого человека раза три в неделю должен быть секс. Но это не железное правило. Здесь же смысл в естественном половом контакте со всеми его этапами. Это и прилив крови к органам малого таза, и естественные фрикции, и семяизвержение. Всё это исключает застои.

А мастурбация имеет такой эффект?

— Нет, тут речи о естественности нет никакой. Мастурбация не заменяет половой контакт — отсутствуют естественные движения таза. Наступление оргазма совсем другое, неправильное сокращение железы и неполный выход спермы. Это скорее вредно, чем полезно.

Вы еще говорили про питание с большим количеством углеводов. А это как влияет?

— Это лишний вес. И да, он влияет на мужское здоровье. Если говорим про лишний вес, то подразумеваем плотную жировую клетчатку. А она как губка в организме, которая задерживает гормоны. У мужчин это прежде всего тестостерон. Поэтому если есть лишний вес, то от него надо избавляться. Питание должно быть сбалансированным. Важно употреблять нужное количество белка, не обязательно мяса. В современном мире многие его заменяют быстрыми углеводами, фастфудом. Нужно не забывать и о клетчатке. И конечно, минимизировать хлебобулочные изделия и сладости. Я бы вообще рекомендовал брать с собой еду на работу из дома. Нужно всегда знать, что ты ешь и что ты точно поешь! Про алкоголь и сигареты я даже говорить не буду. Если у вас проблемы с зачатием, забудьте об этом.

Мужчины стали больше заботиться о здоровье?

— Да, картина поменялась. Мужчины стали внимательнее относиться к своему состоянию. Это хорошо! Потому что раньше было принято — поболит и пройдет. Сейчас, если что-то беспокоит, они обращаются к специалистам. Некоторые даже приходят в целях профилактики. Но есть и те, кто продолжает избегать врачей и может навредить себе. Хочу сказать, что, если есть проблема или даже просто вопрос, лучше сходить к урологу и побеседовать. А если надо, то обследоваться. Самолечением заниматься не стоит, спрашивать советы у друзей тоже. Только врач всё объяснит и подскажет, как быть. Разговор остается в кабинете, стесняться не нужно.

Кому нужно пойти к урологу?

— Всем мужчинам старше 35 лет нужно посещать уролога раз в год. Необходимо отслеживать уровень тестостерона, для того чтобы исключить гипогонадизм — раннее снижение этого гормона. Пациенты старше сорока обязательно должны сдать и тестостерон общий, и онкомаркер предстательной железы (ПСА). Рак простаты входит в тройку самых распространенных онкозаболеваний у мужчин. Развивается чаще всего как раз после 40 лет. Важно его поймать на ранней стадии.

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