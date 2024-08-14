Врачи спасли ребенка в предынсультном состоянии после энергетика

В Режевской горбольнице спасли 12-летнего ребенка, который оказался в предынсультном состоянии, после того, как накануне выпил две банки энергетического напитка.

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Когда точно случилось ЧП, не сообщается, но первая информация о нем появилась еще 8 августа.

"Несколько ночей мальчик не мог уснуть, затем у него началась сильная головная боль, перекосило лицо, онемела половина туловища. Лишь благодаря бдительности родителей и вовремя оказанной медицинской помощи он выздоровел и уже вернулся домой", - рассказали в минздраве Свердловской области.

Врачи отмечают: нервная система у подростков находится в стадии формирования, потому эффект от тонизирующего вещества непредсказуем и несет потенциальную опасность.

Напомним: Госдума приняла закон, запрещающий с марта 2025 года продажу энергетиков детям. Врачи запрет поддерживают. И отмечают, что у таких напитков, помимо очевидных минусов - избыточный сахар, красители, ароматизаторы, и, как следствие, лишний вес и аллергии - есть и более серьезные побочные эффекты.

"Кофеин провоцирует повышение артериального давления, увеличивает риск ишемии миокарда и сердечной недостаточности. Велика вероятность развития нарушений ритма сердца, что может быть опасно для жизни", - говорит кардиолог Режевской ЦРБ Олеся Кучина.

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