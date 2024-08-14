Подмосковные хирурги спасли от ампутации ногу 97-летней пациентки

В отделение сосудистой хирургии больницы городского округа Орехово-Зуево Московской области поступила 97-летняя женщина с жалобами на сильную боль в ноге. Диагностика выявила у пациентки острый тромбоз конечности с огромным 30-сантиметровым тромбом, опасно затруднявшим кровоток. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Преклонный возраст и сопутствующие хронические патологии пенсионерки усложняли ситуацию, пациентке угрожала гангрена с последующей ампутацией ноги и врачи приняли решение о проведении хирургического вмешательства.

«...Мы приняли решение, что, несмотря на повышенные риски, ногу будем спасать. В ходе операции мы удалили 30-сантиметровый тромб из артерии, тем самым восстановив кровоток. Данная операция позволила избежать трагических последствий и нам удалось сохранить пациентке конечность», - рассказал заведующий сосудистым центром больницы Дмитрий Тютьнев.

Сейчас женщина в нормальном самочувствии уже выписалась для дальнейшей реабилитации по месту жительства. Благодаря высокому мастерству подмосковных хирургов ее ногу удалось спасти.