Гастроэнтеролог рассказала, нужно ли удалять полипы в органах ЖКТ

На УЗИ и при эндоскопических исследованиях в органах ЖКТ нередко находят полипы. Нужно ли их удалять, рассказала врач-гастроэнтеролог высшей квалификации Вероника Корнилова.

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Любой полип формируется из слизистой оболочки полого органа. Чаще это доброкачественное новообразование, но далеко не всегда. К тому же полипы могут превращаться в злокачественные, поэтому нужно относиться к ним максимально серьезно.

Так, любые образования в желудке представляют отдаленные онкологические риски. Они опасны тем, что развиваются бессимптомно. Стоит провести биопсию новообразования либо удалить его и подвергнуть морфологическим исследованиям.

Врач добавила, что полипы в желчном пузыре бывают разными по структуре, размеру и количеству. Очень распространены холестериновые полипы, которые говорят о холестерозе желчного пузыря. Такие полипы можно растворить медикаментозно, для этого используют специальные препараты, передает aif.ru.

Онколог и хирург Иван Карасев сообщил об опасности появления полипов в кишечнике, которые могут поражать другие органы.