Невролог перечислил симптомы микроинсульта

Микроинсульт может проявлять себя через кратковременную головную боль, онемение, головокружение, покалывание в лице и конечностях, нарушение равновесия и походки, асимметрию в лице, внезапную слабость в какой-либо конечности, нарушение сознания и даже обморок. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Светлана Балабанова.

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«Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи – человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти», – рассказала врач.

Микроинсульт могут спровоцировать такие факторы, как стресс, прием оральных контрацептивов, менопауза, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга и гематологические заболевания. Возникновению микроинсульта способствуют и вредные привычки – употребление алкоголя, курение, переедание, малоподвижный образ жизни.