Терапевт предупредил об опасность покупки грибов у дороги

Покупать грибы у продавцов, торгующих вдоль автомобильных дорог, может быть опасно для здоровья, поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-терапевт Видновской клинической больницы Сабина Дельманова. Она отметила, что грибы вбирают в себя вещества из воздуха и почвы, поэтому и приобретать их нужно в надежных местах.

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"Собранные или долго находящиеся у дороги грибы накапливают вредные вещества от выхлопных газов проезжающих мимо автомобилей. Их употребление может привести к проблемам со здоровьем. А если вы идете в лес самостоятельно, не стоит забывать, что возвращаться лучше до обеда, чтобы переработать собранную добычу, так как срезанные грибы нельзя долго хранить", — подчеркнула терапевт.

По ее словам, грибы также нельзя собирать вблизи дорог и аэропортов, а также в промзонах. Дворы, парки и газоны тоже не являются подходящим местом для такой «охоты». Городская черта в принципе не подходит для сбора грибов, и лучше вообще этого не делать, подытожила Дельманова.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что белый гриб, шампиньоны, лисички и мацутакэ обладают ценными питательными свойствами и являются самыми полезными видами грибов. По ее словам, белый гриб содержит значительное количество белка, углеводов, диетических волокон, витаминов групп В, D, Е, минералов, таких как калий, фосфор, магний, железо, и антиоксиданты. Более того, грибы укрепляют иммунитет.