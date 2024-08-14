Невролог назвал привычки, спасающие от деменции

Деменцию признали болезнью современности. Распространенность патологии связывают с тем, что современное общество подвержено факторам, провоцирующим ее развитие. Это стресс, вредные привычки, неправильное питание, а также окружающая среда.

Однако, уверен невролог Владимир Мартынов, есть способ снижения риска развития деменции. В первую очередь, это поддержание умственной нагрузки.

Так, занятия музыкой, сочинение стихов, изучение языков помогает сохранить в старости ясность ума. Полезны, помимо прочего, вышивание, вязание или решение кроссвордов.

Не стоит забывать о физических нагрузках, подчеркивает врач в разговоре с РИА Новости. Поэтому он рекомендует ежедневно проходить 10 тысяч шагов.

Помимо прочего, риск развития деменции снижается при нормализации артериального давления.

«Важен контроль артериальной гипертензии для уменьшения риска развития деменции», отметил кардиолог.

Отказ от вредных привычек, правильное питание, диета, богатая Омега-3 – все это также благотворно скажется на работе мозга.

«Деменция – это не самостоятельное заболевание, это синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения», - подчеркнул кардиолог, объяснив, что своевременная профилактика поможет избежать патологии.

Напомним, соблюдение всего трех простых правил поможет снизить вероятность снижения когнитивных функций, заявил ранее нейрохирург Юрий Шулев.

А психологи рассказали, что на начальном этапе развития деменции у больных наблюдаются некоторые поведенческие изменения, они предшествуют ухудшению памяти и снижению умственных особенностей.