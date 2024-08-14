Почему женщины переносят высокую температуру легче мужчин

Женщины легче мужчин переносят температуру из-за разного уровня гормонов, рассказала NEWS.ru эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина. Для организма женщины характерен высокий уровень эстрогена и прогестерона, а также низкий уровень тестостерона. За счет такого сочетания представители женского пола намного легче переносят болезни, симптомы у них проявляются слабее и проходят быстрее.

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"Иммунный ответ на появление патогенных микроорганизмов связан с гормонами. Так, женский гормон эстроген обеспечивает быструю реакцию и способствует скорому размножению иммунокомпетентных клеток. Благодаря этому женский организм эффективнее борется с вирусами и бактериями", — пояснила эксперт.

Калошина отметила, что мужской гормон тестостерон угнетает иммунный ответ и не поддерживает организм в борьбе с патогеном. Блокировка защитных функций приводит к тому, что мужчина больше страдает во время болезни.

Ранее Калошина объяснила разницу между голодом и аппетитом. Прежде всего, по ее словам, она состоит в механизме возникновения этих ощущений. Голод — это естественная реакция организма на потребность в энергии и питательных веществах. Аппетит — это психологическое желание еды.