Врачи и доноры разрушают стереотипы о трансплантации костного мозга

Ежегодно в Хабаровском крае 14 тысяч доноров совершают более 30 тысяч донаций. С начала 2024 года на краевой станции переливания крови было сдано 10 тысяч литров цельной крови. Однако помимо потребности в крови существует необходимость в донорах костного мозга. Зачастую трансплантация стволовых клеток — это последний шанс на жизнь пациентам с гематологическими заболеваниями.

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Краевая станция переливания крови открылась в Хабаровске в 30-х годах прошлого века. Отсюда посылки с донорской кровью направляются как в близлежащие районы, так и в отдаленные: Охотский, Николаевский, Аяно-Майский, Ванинский, Советско-Гаванский, Тугуро-Чумиканский, Ульчский и Верхнебуреинский. С 2017 года станция стала заниматься рекрутингом доноров костного мозга.

— Два года назад был создан федеральный регистр, в котором хранятся защищенные персональные данные потенциальных доноров костного мозга, — рассказывает главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко. — Теперь наша главная задача — наполнить его. На момент создания регистра в нем состояли менее 200 тысяч человек, в этом году — уже 320 тысяч.

На Дальнем Востоке процедура донорства костного мозга, как и забор его клеток, не проводится, однако можно вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Стать донором могут граждане РФ от 18 до 45 лет, не имеющие серьезных проблем со здоровьем. Для этого необходимо подать заявление через госуслуги. Затем с желающим связывается врач и приглашает его на встречу, где рассказывает про медицинские отводы и в целом про процедуру донации стволовых клеток. Те, кто соглашается, приходят в процедурный кабинет и сдают пробирку крови, которая отправляется в Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови для процедуры типирования. С этого момента донору остается только ждать совпадения его генов с генами одного из пациентов.

— Сейчас мы предлагаем всем желающим до 45 лет войти в федеральный регистр доноров костного мозга. Но все-таки лучше становиться донором в молодом возрасте, — отмечает Оксана Кожемяко. — В регистре можно пробыть и пять, и десять лет, а может и вовсе не найтись двойник, которому понадобятся твои стволовые клетки. Организм не молодеет, поэтому всегда нужны доноры более молодые. Однако в некоторых случаях, когда донор здоров и очень хочет, он может встать в регистр и в 50 лет, мы этому не препятствуем.

«Мне по силам помогать другим»

С 2017 года семь жителей Хабаровска стали донорами стволовых клеток костного мозга. На момент включения в федеральный регистр почетный донор Александр Устиловский уже более десяти лет посещал станцию переливания крови. Там он увидел информацию о донорстве костного мозга, которая и стала определяющей в решении присоединиться к федеральному регистру.

— Мне рассказали о том, что в нем числится почти 392 тысячи человек, — вспоминает Александр. — Однако шанс на то, что найдется тот единственный донор, который подойдет реципиенту, — 1 к 10000. После общения с врачом я твердо решил, что вступлю в федеральный регистр. И, может быть, мои клетки кому-то подойдут.

Спустя полгода Александру позвонили из кировского института и сообщили, что его гены предварительно подходят пациенту и необходимо сдать еще одну пробирку крови для ее более детального изучения. И только через год молодому человеку позвонили еще раз и пригласили в Киров для уже непосредственной донации.

— Я полетел в Киров вместе с женой. На билеты и проживание не тратились, все оплачивала принимающая сторона. После полного обследования мне начали вводить в кровь специальный препарат, который стимулирует выход гемопоэтических стволовых клеток в кровь, — говорит Александр. — Ничего страшного в этом нет. Ощущение можно сравнить с болью тела после тренировки. Сама процедура была похожа на сдачу тромбоцитов: кровь из одной вены проходит через специальный аппарат, который отделяет стволовые клетки, и вливается в другую. Единственный минус — долго: донация заняла пять часов.

Этап восстановления непродолжительный, через пару месяцев Александр вновь вернулся на станцию в Хабаровске для плановой сдачи крови. По обоюдному согласию данные и контакты друг друга донор и реципиент могут узнать лишь спустя два года после донации. В течение этих двух лет донор может передавать анонимные письма пациенту и получать ответные, но без указания личных данных. Пациент и донор могут знать друг о друге только пол и примерный возраст.

— Мы созвонились с моим реципиентом, и я узнал, как он себя чувствует. Я был искренне рад, когда осознал, что действительно помог человеку и что он теперь живет здоровой жизнью, — делится Александр. — Меня заранее предупредили о том, что, если я откажусь от процедуры донорства менее чем за десять дней, пациент умрет, потому что при подготовке к операции ему вводят специальный препарат, убивающий его иммунную систему. Поэтому принял решение идти до конца. Если могу спасти человека — я это сделаю.

Александр признался, что если ему еще раз предложат стать донором костного мозга, то он не задумываясь поедет.

«Если я не помогу — никто не поможет», — сказал мужчина.

«Я это сделаю!»

Впервые на станцию переливания крови я попала ровно год назад. С 18 лет думала о том, чтобы стать постоянным донором крови, а собралась с силами только спустя три года. Первая донация прошла тяжело, организм не был готов расставаться с 450 миллилитрами крови. Чудесные врачи-трансфузиологи не дали упасть в обморок и сразу напоили сладким чаем, что помогло прийти в чувство. В последующие разы я уже четко помнила правило: углеводный сладкий завтрак и обязательно взять перекус с собой.

Определенно сдача крови имеет больше плюсов, чем минусов. По закону в день безвозмездной сдачи крови или ее компонентов донор обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, а также имеет право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Тот, кто стал почетным донором, получает ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время года, а также ежегодную денежную выплату и другие меры социальной поддержки. Поэтому я лучше немного потерплю и через 15 лет стану почетным донором.

На протяжении пары месяцев думаю о том, чтобы встать в Федеральный регистр доноров костного мозга. Недавно родители задали вопрос: а зачем ты это делаешь? И в этот момент я поняла, что у меня нет четкого ответа. Возможно, это излишний альтруизм, а может быть, играет эгоизм, а может, я просто добрая душа. Но одно знаю точно: если могу помочь людям и при этом никак не навредить себе — я это сделаю.