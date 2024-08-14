Антибиотик из Индии вывели на российский рынок по подложным документам

Индийская фармацевтическая компания "Джодас Экспоим" оказалась в центре скандала из-за обвинений в незаконной регистрации антибиотика широкого спектра действия "Биапенем" в России. Как выяснили "Известия", другая индийская компания — "Копран Ризерч" — утверждает, что конкурент подделал разрешительное письмо на использование своего вещества и подала в суд с требованием отменить регистрацию препарата.

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Ранее "Джодас Экспоим" уже была замечена в поставках некачественных медикаментов в российские больницы. В феврале 2024 года "Копран Ризерч" обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском против Минздрава России, заявляя о нарушении патентных прав на свою субстанцию для "Биапенема".

Держателем регистрационного удостоверения является "Джодас Экспоим", зарегистрированная в России как юрлицо индийской компании JODAS Expoim Pvt. Ltd. В "Копран Ризерч" утверждали, что при подаче документов на регистрацию "Биапенема" представители "Джодас" подделали согласие на использование их действующего вещества, что подтверждается документами, имеющимися у "Известий".

"Биапенем" — антибиотик, применяемый для лечения различных бактериальных инфекций, включая сепсис и пневмонию, пояснила доктор медицинских наук Светлана Каневская в разговоре с изданием. Первоначально "Копран Ризерч" стремилась решить конфликт мирным путем, обратившись к "Джодас Экспоим" и компании "Интерфарма", которая могла бы предоставить площадку для производства препарата. Но в ходе переговоров было предложено перейти к юридическим действиям. В процессе судебных разбирательств представители "Джодас Экспоим" фактически не опровергали факты подделки документов. "Копран" также направила письмо в Минздрав РФ, заявляя, что не предоставляла никаких документов или образцов для производства препарата и требуя принять меры для проверки подлинности представленных материалов.