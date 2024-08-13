Врач назвала ранние симптомы болезни Альцгеймера

Врач-невролог Мария Чердак рассказала о первых признаках болезни Альцгеймера. Так, чаще всего болезнь Альцгеймера проявляется через нарушения памяти.

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В этом случае человек полностью не способен запоминать и усваивать новую информацию. По словам Чердак, это заболевание может развиваться медленно и незаметно.

— Последние исследования показывают, что первые морфологические признаки, то есть изменения в веществе головного мозга, появляются за 15–20 лет до формирования выраженных нарушений памяти и за 10–15 лет до появления первых доброкачественных симптомов, таких как легкая забывчивость, — рассказала врач.

Она также добавила, что одним из признаков болезни могут быть психические расстройства, передает «Российская газета».

Врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, что больные диабетом, дислипидемией, гипертонической болезнью, а также люди, злоупотребляющие курением и алкоголем, находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера.

Швейцарские ученые провели исследование, которое доказало, что постоянный стресс может разрушить «когнитивный резерв», защищающий человека от деменции. У некоторых людей в когнитивной системе есть биомаркеры Альцгеймера, которые не проявляются из-за способностей мозга адаптироваться и решать проблемы.